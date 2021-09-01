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В Баку опровергли сообщение о гибели армянского военного при обстреле ВС Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило, что в этом направлении "подразделениями азербайджанской армии никакого огня не открывалось"

БАКУ, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в среду сообщение о гибели военнослужащего ВС Армении в результате снайперского выстрела с азербайджанской стороны, назвав его провокационным.

"Сообщаем, что распространенное сегодня в средствах массовой информации Армении сообщение о гибели армянского военнослужащего в результате снайперского выстрела со стороны азербайджанской армии является ложью и носит провокационный характер. В направлении, указанном в сообщении, сегодня подразделениями азербайджанской армии никакого огня не открывалось", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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