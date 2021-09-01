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Эстонского правозащитника Сергея Середенко обвинили в антигосударственной деятельности

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Государственная прокуратура Эстонии предъявила правозащитнику и общественному деятелю Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности. Об этом пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас сообщила в среду.

"Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа", - заявила она порталу Э-эр-эр.

"Обвинение предъявлено в связи с поддерживанием отношений против Эстонской Республики", - добавила Кюнгас, отказавшись раскрыть детали. По ее словам, Сергей Середенко виновным себя не признает.

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