Эстонского правозащитника Сергея Середенко обвинили в антигосударственной деятельности

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Государственная прокуратура Эстонии предъявила правозащитнику и общественному деятелю Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности. Об этом пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас сообщила в среду.

"Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа", - заявила она порталу Э-эр-эр.

"Обвинение предъявлено в связи с поддерживанием отношений против Эстонской Республики", - добавила Кюнгас, отказавшись раскрыть детали. По ее словам, Сергей Середенко виновным себя не признает.