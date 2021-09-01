Литовский суд отклонил жалобу Киркорова о запрете на въезд в страну в течение пяти лет

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Высший административный суд Литвы, рассмотрев в среду жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение литовских властей о пятилетнем запрете на въезд в республику, оставил в силе запретительный вердикт. Об этом сообщила представитель судебной инстанции Неринга Луокошявичене.

"Суд рассмотрел поступившую жалобу защиты Киркорова и постановил оставить в силе решение департамента миграции о запрете на въезд Киркорова в Литву", - приводятся ее слова в сообщении на сайте суда.

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Решение департамента было обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде. 14 июня суд постановил, что в деле нет доказательств, опровергающих выводы МИД Литвы о том, что этот иностранный гражданин несет угрозу национальной безопасности, а аргументы защиты Киркорова о непропорциональности и дискриминационном характере примененных к нему мер якобы являются необоснованными.