Оборонные компании США и концерн "Укроборонпром" подписали три соглашения на $2,5 млрд

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство украинского государственного концерна "Укроборонпром" в ходе визита в США подписало с несколькими американскими оборонными компаниями соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном в среду на его сайте.

"В рамках визита [генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева в США] уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. Результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с американской компанией Lockheed Martin. "Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере "комплаенс" (соответствия - прим. ТАСС), это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - пояснили в "Укроборонпроме". Кроме этого, концерн начнет сотрудничать с компанией Harris Global Communications, входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая занимается оборонными технологиями. "Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, по поставкам продукции на Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", - отмечается в сообщении.

Руководство украинского предприятия также подписало соглашения с компанией - поставщиком оборонной продукции в разных странах мира Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star LLC. Соглашение с последней касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - отметил Гусев.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. В среду запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом.