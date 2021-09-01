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Смена власти в Афганистане

Источник: более 300 боевиков "Талибана" погибли в боестолкновениях в Панджшере

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Более 300 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти талибов. Об этом сообщил в среду близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен", - подчеркнул собеседник агентства.

"В настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать", - добавил источник.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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