ООН призывает к инклюзивности правительства Афганистана на фоне сообщений о назначениях

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. ООН ожидает от движения "Талибан" (запрещено в РФ), что новое правительство Афганистана будет инклюизвным. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Нино, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о назначениях на правительственные посты.

"Совет Безопасности ранее и генеральный секретарь в своем заявлении вчера ясно заявили, что мы ждем инклюзивного правительства. Мы ждем, что произойдет. Правительство еще не сформировано, хотя нам известно, что скоро ожидается объявление" , - сказала она.

По информации телеканала Al Jazeera, новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Ожидается, что решения по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

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