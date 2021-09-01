Пентагон допустил координацию действий с талибами для борьбы с ИГ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США не исключает возможности координации действий с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) в целях борьбы с ответвлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) в Афганистане. Это подтвердил в среду на пресс-конференции в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Его попросили уточнить, возможна ли координация действий между ВС США и талибами в целях борьбы с группировкой "ИГ - Хорасан". "Это возможно", - лаконично ответил после короткого раздумья Милли. Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.

Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.