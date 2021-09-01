Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных украинцев"

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что передал его команде список "пленных украинцев" из 450 человек, и попросил помочь в их освобождении. Трансляцию заявления вел в своем телеграм-канале украинский телеканал "Дом".

"Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек", - утверждал Зеленский, обращаясь к Байдену. Он также обратился с вопросом о том, "какую помощь могут сделать США" в этом контексте.