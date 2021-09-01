Байден объявил о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству с Украиной

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил в среду перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины.

"Мы возобновляем Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, и мы также заключаем рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, мы также выделяем новый пакет военной помощи в объеме $60 млн", - сказал он.

О том, что Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, Белый дом сообщил в минувшую пятницу - в преддверии визита Зеленского в Вашингтон. Во вторник министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что данный пакет, помимо прочего, включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Это первый визит Зеленского в ранге президента в США, на его согласование ушло более двух лет.