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Кризис в Сирии

В МО РФ заявили, что боевики выпустили 25 неуправляемых ракет по провинции Хама в Сирии

Погиб ребенок
© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI, архив

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ребенок погиб, девять мирных жителей получили ранения в результате обстрела сирийского села Джурин (провинция Хама) со стороны боевиков террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"1 сентября около 16:30 боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" из района населенного пункта Дуайр-эль-Аркад (12 км северо-восточнее Сальма) открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ (13 км юго-восточнее Сальма), выпустив 25 неуправляемых ракет", - заявил Кулить во время брифинга в среду.

По словам замруководителя Центра, в результате удара террористов "погиб ребенок, девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести".

В течение суток в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо. Также в округе Телль-Рифъат было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.

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