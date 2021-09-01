Ирландия проведет встречу Совбеза ООН по климату на неделе высокого уровня

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Председательствующая в Совете Безопасности ООН в сентябре Ирландия намерена посвятить заседание Совбеза во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН вопросам борьбы с изменениями климата. Об этом сообщила в среду на брифинге постоянный представитель Ирландии при ООН Берн Нейсон.

"Во время недели высокого уровня мы планируем провести заседание по вопросам климата и безопасности. Председателем на нем выступит премьер-министр Ирландии. Эта встреча станет платформой, на которой мы сможем услышать глав государств и правительств по этому вопросу", - сказала она.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 21-27 сентября. Окончательный список участников пока не публиковался, однако ожидается, что в ней примут личное участие ряд президентов и премьер-министров.