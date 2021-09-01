Госдеп: США работают над налаживанием коридоров эвакуации из Афганистана

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут работу над установлением воздушных и наземных коридоров для эвакуации людей из Афганистана. Об этом заявила в ходе брифинга в среду заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Первое, что нам надо сделать, - убедиться, что мы можем получить защищенные воздушные и наземные маршруты [для эвакуации]. Это то, над чем мы работаем", - сказала она.

Помимо этого, Нуланд отметила, что американским властям также важно проводить постоянный мониторинг того, где находятся люди, нуждающиеся в эвакуации, для проработки безопасных маршрутов их вывоза.

По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. - граждане США. По оценкам Белого дома, в Афганистане в настоящее время остаются от 100 до 200 американских граждан, которые хотят покинуть страну.

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля.