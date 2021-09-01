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Украина и США продлят на семь лет соглашение о помощи Киеву в ликвидации ядерного оружия

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Украина и США договорились продлить на семь лет соглашение о предоставлении помощи Киеву на ликвидацию стратегического ядерного оружия. Об этом говорится в двухстороннем совместном заявлении по стратегическому партнерству Украины и США, принятом в рамках рабочего визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

"Украина и США достигли договоренности о поддержке безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Мы также согласились продлить на семь лет действие соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового поражения, подписанного в 1993 году, для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности", - отмечается в документе, которое опубликовал офис Зеленского.

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