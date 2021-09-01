Переговоры Байдена и Зеленского продлились более двух часов

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме длилась более двух часов. Переговоры завершились без итогового заявления для прессы.

Встреча началась в 21:08 мск, украинский лидер покинул Белый дом в 23:18 мск. Зеленский сразу после выхода сел в автомобиль, не пожелав общаться с журналистами. Перед этим здание покинула украинская делегация. Трансляцию отъезда вел украинский телеканал "ТСН".

До переговоров с глазу на глаз с Байденом Зеленский перед журналистами выражал опасение, что весь спектр желаемых вопросов они могут не успеть обсудить.