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Переговоры Байдена и Зеленского продлились более двух часов

Они завершились без итогового заявления для прессы

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме длилась более двух часов. Переговоры завершились без итогового заявления для прессы.

Встреча началась в 21:08 мск, украинский лидер покинул Белый дом в 23:18 мск. Зеленский сразу после выхода сел в автомобиль, не пожелав общаться с журналистами. Перед этим здание покинула украинская делегация. Трансляцию отъезда вел украинский телеканал "ТСН".

До переговоров с глазу на глаз с Байденом Зеленский перед журналистами выражал опасение, что весь спектр желаемых вопросов они могут не успеть обсудить.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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