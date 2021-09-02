Кулеба: Байден и Зеленский в ходе встречи вывели отношения США и Украины на новый уровень

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения США и Украины после встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского вышли на новый уровень, по их итогам сделано "сильное заявление". Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Президенты вывели наши отношения на новый уровень", - написал он по итогам встречи Байдена и Зеленского в Белом доме.

Кулеба напомнил, что переговоры длились дольше запланированного - вместо одного часа два. По их итогам, полагает он, было сделано "сильное совместное заявление". Текст его ранее был опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.