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Кулеба: Байден и Зеленский в ходе встречи вывели отношения США и Украины на новый уровень

Министр иностранных дел Украины назвал сильным итоговое заявление лидеров двух стран по итогам переговоров

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения США и Украины после встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского вышли на новый уровень, по их итогам сделано "сильное заявление". Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Президенты вывели наши отношения на новый уровень", - написал он по итогам встречи Байдена и Зеленского в Белом доме.

Кулеба напомнил, что переговоры длились дольше запланированного - вместо одного часа два. По их итогам, полагает он, было сделано "сильное совместное заявление". Текст его ранее был опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий Иванович
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