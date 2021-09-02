{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что на переговорах с Байденом слово "Крым" звучало много раз

Зеленский заявил, что на переговорах с Байденом слово "Крым" звучало много раз.

Зеленский оценил встречу с Байденом
По словам президента Украины, она прошла "в нормальной, продуктивной, но не всегда солнечной атмосфере"
Читать полностью