США полностью поддержали "нормандский формат" урегулирования в Донбассе

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты полностью поддерживают "нормандский формат", а также урегулирование конфликта на востоке Украины на принципах международного права. Такое заверение содержится в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как отмечается в тексте документа, распространенном пресс-службой Белого дома, США "подтверждают полную поддержку международных усилий, включая "нормандский формат", нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров <...> конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН".

Одновременно в заявлении, по сути, утверждается, что ответственность за продолжение конфликта в Донбассе несет Россия. "Мы сообща призываем Россию вновь продемонстрировать приверженность прекращению огня на востоке Украины и неподдельно участвовать в усилиях по урегулированию конфликта с целью завершения войны", - говорится в документе.

Кроме того, американская администрация подтверждает в заявлении, что и далее не собирается признавать воссоединения Крыма с Россией, состоявшегося в 2014 году. Вашингтон также подчеркивает, что поддерживает формат "Крымская платформа", выработанный Киевом для реализации своих притязаний на полуостров.

"Нормандский формат" и минские соглашения

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Зеленский неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) или создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, предусматривающий участие Вашингтона. Тем не менее американская сторона пока не подтверждала, что поддерживает эти инициативы Киева.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.