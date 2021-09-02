WP: сотрудник Trump Organization даст показания для расследования в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности компании 45-го президента США Дональда Трампа согласился дать показания в рамках расследования в отношении бывшего американского лидера. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Речь идет о Мэттью Каламари - младшем. Он является сыном Мэттью Каламари - старшего, который в течение многих лет был личным телохранителем Трампа, а позднее стал операционным директором Trump Organization. Считается, что Каламари - старший входит в ближайшее окружение Трампа.

По сведениям источников издания, Каламари - младший был вызван для дачи показаний прокурором округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом. Руководитель службы безопасности Trump Organization согласился сделать это и, как ожидается, в четверг выступит перед большим жюри в Нью-Йорке. Оно может направлять интересующим следователей лицам судебные повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли улик для предъявления каких-либо обвинений.

Как уточняет издание, Каламари - старшего не вызвали в официальном порядке для дачи показаний. Вместе с тем, по сведениям американских СМИ, следователи ранее настойчиво добивались этого от него. Какие именно вопросы будут заданы Каламари - младшему, пока не сообщается.

В июле Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов. По сведениям телеканала CNN, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит Вэнс, а также генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.