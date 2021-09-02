СМИ: в российских учениях "Запад-2021" примут участие 200 индийских военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Воинский контингент Индии в составе 200 военнослужащих примет участие во втором этапе стратегических многонациональных учений "Запад-2021", который пройдет с 10 по 16 сентября в России. Об этом в четверг сообщает газета The Hindu со ссылкой на военные источники.

"Индия направит общевойсковую тактическую группу на учения "Запад-2021", проводимых с целью укрепления военных и стратегических связей между странами-участницами, а также для расширения их взаимодействия в борьбе с терроризмом", - цитирует издание заявление источников.

По их словам, перед участием в них индийские военнослужащие прошли интенсивную боевую подготовку, в ходе которой отрабатывались боевые действия с участием механизированных подразделений и армейской авиации, операции по борьбе с терроризмом и другие.

Как ранее сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин, на стратегические учения "Запад-2021" приглашены воинские контингенты девяти дружественных государств.

"Для участия в учениях в ходе второго этапа на территории Российской Федерации приглашены воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Киргизии, Монголии, Сербии и Шри-Ланки, - сказал Ильин. - Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены на них военными наблюдателями".

Генерал отметил, что в соответствии с договоренностями воинские контингенты иностранных государств к 3 сентября прибудут для участия в учениях на полигон Мулино Нижегородской области.

"В ходе второго этапа будут отработаны вопросы управления войсками и силами при восстановлении территориальной целостности государства, в том числе с участием подразделений дружественных государств", - заявил Ильин.