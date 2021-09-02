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Смена власти в Афганистане

Посол Турции пообещал, что Анкара будет сотрудничать с Кабулом

Турецкий дипломат сделал такое заявление на встрече с представителем радикального афганского движения в Дохе

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Посол Турции в Катаре Мехмет Мустафа Гоксу пообещал в ходе переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ), что Анкара продолжит сотрудничество с Афганистаном. Об этом заявил в четверг член катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим.

Турецкий дипломат сделал соответствующее заявление на встрече с представителем радикального афганского движения в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем. "Посол Турции пообещал, что Анкара продолжит свое сотрудничество с Афганистаном", - цитирует Наима телеканал TOLOnews.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.

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АфганистанТурцияСмена власти в Афганистане
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