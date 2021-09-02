Эксперт считает, что ЕС необходимо создание сил быстрого реагирования

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен создать собственные силы быстрого реагирования, готовые к действиям на мировой арене. Об этом заявил в четверг глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер по прибытии на неформальную встречу министров обороны сообщества, проходящую в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете Евросоюза.

"Ситуация в Афганистане, Ливии, Ближнем Востоке и Сахеле показывает, что сейчас пришло время что-то делать, начиная с создания сил быстрого реагирования ЕС, которые продемонстрируют способность ЕС действовать, как глобальный стратегический партнер. Когда, если не сейчас? Позже будет поздно", - заявил генерал.