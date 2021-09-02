Правительство Украины пересчитает убытки страны по Крыму

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Украины намерены заново оценить экономические потери, которые понесла страна после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в интервью украинскому изданию "Лига", опубликованном в четверг на его сайте.

"Окончательных цифр (убытков - прим. ТАСС) никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб - до $135 млрд. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра", - сказал он. Резников сообщил, что в разговоре с первым вице-премьером, министром экономики страны Алексеем Любченко они условились, что необходимо еще раз провести оценку потерь Украины, поскольку они могут быть "минимум в два раза больше".

Он также сообщил, что на данном этапе есть смысл "фиксировать все цифры максимально приближено к реалиям, информировать об этом мир и самих россиян", чтобы, по его словам "они понимали, что за все придется платить". Кроме того, продолжил он, Киев должен готовить правовую позицию "для всех вариантов международных судов". Вице-премьер повторил свою позицию о том, что Украине не удастся вернуть Крым силовым путем, и что современной стратегией является политико-дипломатический путь.

Ранее несколько украинских компаний, в числе которых "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Энергоатом", инициировали международные разбирательства против РФ с целью взыскать убытки за потерю своих активов в Крыму.