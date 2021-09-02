МИД КНР предложил Вашингтону осмыслить слова Путина о результатах миссии США в Афганистане

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов должны глубоко задуматься над словами президента РФ Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась", - заявил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, попытки Соединенных Штатов насаждать американскую демократию в Афганистане привели лишь к неразберихе и хаосу. "В итоге эта политика США потерпела поражение", - добавил он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, ни одна страна в мире не вправе заявлять, что ее модель социально-экономического развития наиболее удачная. "А когда под соответствующими лозунгами одно государство занимается притеснением других, мы имеем дело с ложной демократией", - подытожил он.

Ранее Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток, заявил, что Вашингтон 20 лет пытался внедрять свои стандарты в Афганистане, но результатом стали только трагедии и потери. "Результат нулевой, если не сказать - в минус все пошло", - отметил российский президент.