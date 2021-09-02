Минобороны ФРГ призвало ЕС сделать выводы из зависимости от США

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане продемонстрировала зависимость Европейского союза от США, из этого необходимо сделать выводы, при этом нет нужды искать альтернативу НАТО. Об этом заявила в четверг глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС, проводящуюся в Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

По ее словам, Европе нужно говорить "о стратегическом ориентировании" на фоне "горького поражения" в Афганистане. "По Афганистану мы видели, что наши собственные способности не такие, какими мы их себе представляли. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы", - сказала она.

По словам министра, европейцы должны стать более самостоятельными и независимыми в вопросах политики безопасности. "Но важно, чтобы мы это делали не в качестве альтернативы НАТО и американцам, а для того, чтобы самим стать сильнее", - добавила Крамп-Карренбауэр.