Женщины не войдут в состав нового правительства Афганистана

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Женщин-министров в новом правительстве Афганистана не будет. Об этом заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

При этом он указал, что "женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников". На вопрос о сроках формирования правительства Муджахид ответил, что талибы сформируют "правительство национального единства как можно скорее".

По информации телеканала Al Jazeera, новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Ожидается, что решения по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.