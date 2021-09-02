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Смена власти в Афганистане

Женщины не войдут в состав нового правительства Афганистана

По словам представителя талибов, "женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников"
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид EPA-EFE/STRINGER
Описание
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид
© EPA-EFE/STRINGER

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Женщин-министров в новом правительстве Афганистана не будет. Об этом заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

При этом он указал, что "женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников". На вопрос о сроках формирования правительства Муджахид ответил, что талибы сформируют "правительство национального единства как можно скорее".

По информации телеканала Al Jazeera, новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Ожидается, что решения по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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