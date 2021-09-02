Украинская оппозиция потребовала отмены домашнего ареста Медведчука

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от суда отменить домашний арест для главы ее политсовета, депутата парламента Виктора Медведчука, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на ее сайте в четверг, в то время как суд в Киеве рассматривает вопрос о дальнейшей мере пресечения для Медведчука.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует изменить меру пресечения в отношении Виктора Медведчука и освободить его из-под домашнего ареста. Считаем обвинения в его отношении полностью сфальсифицированными и безосновательными, а аргументы защиты в пользу невиновности Виктора Медведчука неоспоримыми", - говорится в заявлении партии.

Генеральная прокуратура по заданию офиса президента Украины Владимира Зеленского под надуманным предлогом пытается продлить домашний арест для Медведчука, заявили в партии. Тем самым власть антиконституционным и противозаконным способом хочет ограничить его полномочия как народного депутата, а также оказать давление на работу парламентской фракции ОПЗЖ, полагают в ОПЗЖ.

Партия считает, что накануне осенней сессии парламента и перед началом нового политического сезона украинская власть усиливает репрессии в отношении оппозиции. Оппозиционная партия призвала суд "четко следовать духу и букве украинских законов, не превращаться в слепого исполнителя приказов новоявленных диктаторов".

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Медведчук назвал обвинения против него политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил политика под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Медведчук заявил, что такое решение основано на нарушении закона.