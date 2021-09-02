Al Jazeera: внутреннее авиасообщение в Афганистане возобновится с 3 сентября

ТАСС, 2 сентября. Возобновление внутренних полетов в Афганистане начнется с пятницы, заявил руководитель Главного управления гражданской авиации страны. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, для возобновления международных авиарейсов у захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) потребуется больше времени.

Авиасообщение в Афганистане было прекращено захватившим власть в стране движением "Талибан" (запрещено в РФ). Талибы намеревались возобновить его после оценки технического состояния аэропорта в Кабуле, который использовался для эвакуации войск, граждан и дипломатов стран Запада. В Кабул прибыли технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводились восстановительные работы.

Эвакуация западных сил была спровоцирована решением США прекратить военную операцию в Афганистане. После объявления об этом талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.