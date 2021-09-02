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Сопротивление в Панджшере привержено мирному урегулированию в Афганистане

Представитель сопротивления утверждает, что за последние дни в столкновениях убиты около 350 талибов

Сопротивление в Панджшере привержено мирному урегулированию в Афганистане, войну "развязали талибы", сообщил представитель сопротивления. Столкновения между талибами и ополченцами в Панджшере идут на двух фронтах, но могут начаться и на других направлениях. Сопротивление в Панджшере утверждает, что за последние дни в столкновениях убиты около 350 талибов. Талибы до сих пор не смогли захватить ни один аванпост на подходе к Панджшеру. 

Лондон не будет "в обозримом будущем" признавать талибов новой властью в Афганистане
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