Сопротивление в Панджшере привержено мирному урегулированию в Афганистане, войну "развязали талибы", сообщил представитель сопротивления. Столкновения между талибами и ополченцами в Панджшере идут на двух фронтах, но могут начаться и на других направлениях. Сопротивление в Панджшере утверждает, что за последние дни в столкновениях убиты около 350 талибов. Талибы до сих пор не смогли захватить ни один аванпост на подходе к Панджшеру.