АКТАУ /Казахстан/, 2 сентября. /ТАСС/. Существуют риски переноса террористической активности из Афганистана в другие страны в случае неподчинения группировок запрещенному в РФ движению "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшему к власти. Об этом сообщил ТАСС руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Помимо "Талибана", который по-прежнему находится в списках международных террористических организаций, на территории Афганистана действуют другие террористические группировки. И далеко не факт, что они будут подчиняться движению "Талибан" или резолюциям международных структур, - сказал он. - Есть вероятность, что, базируясь в Афганистане, свои политические цели боевики МТО планируют реализовывать в сопредельных государствах, в том числе входящих в состав СНГ. В этом смысле нас беспокоит не только террористическая активность в самом Афганистане, но и риски ее переноса на территории стран Содружества, особенно государств Средней Азии".

Он отметил, что обстановка в Афганистане особенно значима для приграничных государств - Таджикистана, Узбекистана, Туркмении.

Контртеррористические подразделения в СНГ перешли в режим повышенной готовности после прихода талибов к власти в Афганистане, заявили в АТЦ СНГ.