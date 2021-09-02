Президент Литвы считает, что стране удалось стабилизировать ситуацию с нелегалами

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ответственным инстанциям республики удалось преодолеть миграционный кризис, связанный с массовым наплывом мигрантов из Азии и Африки, проникавших на протяжении нескольких последних месяцев в страну с территории соседней Белоруссии. Об этом глава государства заявил в четверг журналистам.

"Хочу сказать нашим гражданам: самое важное то, что мы смогли стабилизировать ситуацию с миграцией", - отметил он. Президент подчеркнул, что число лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, уменьшилось в разы и больше не растет. "Нам уже не надо искать новые места для размещения этих людей, число мигрантов не увеличивается", - сказал Науседа.

В последний день июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов - самое большое число за сутки с начала года, а 22 августа пограничники, получившие в начале прошлого месяца разрешение правительства на вытеснение нелегалов, выдворили всего двух человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.