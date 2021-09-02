Сын Януковича потребовал допросить себя по делу, которое ведется на Украине более семи лет

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Сын бывшего президента Украины Александр Янукович направил в офис генерального прокурора страны ходатайство, в котором потребовал в очередной раз организовать его допрос по делу, открытому в 2014 году, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки. Об этом в четверг сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

"Алекcандр Янукович направил в офис генерального прокурора [Украины] ходатайство о проведении следственных действий в отношении него в уголовном производстве <...> о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". Это очередная попытка Александра Януковича сдвинуть с мертвой точки расследование, которое длится уже более семи лет. Прокуроры утверждают, что без допроса Александра Януковича они якобы не могут завершить досудебное расследование", - написал Кирасир в Facebook. При этом он опубликовал текст ходатайства, подписанного сыном экс-президента, в котором адресом проживания указан Санкт-Петербург.

В документе Янукович-младший требует от прокуратуры как можно скорее организовать его допрос, а также предлагает для этого три формата. "Требую от прокуроров как можно быстрее организовать мой допрос любым удобным для них способом: путем обращения офиса генпрокурора в компетентные органы Российской Федерации; путем непосредственного визита украинских следователей по месту моего пребывания [в Российской Федерации]; путем направления вопросов, которые интересуют прокуроров, моим адвокатам", - говорится в ходатайстве.

"Александр Янукович готов предоставить любые сведения, которые интересуют следствие. Он уверен, что после этого у прокуроров не останется никаких сомнений в отсутствии даже самого факта события преступления", - заверил Кирасир, добавив, что "отсутствие реакции и конкретных действий по организации допроса Александра Януковича со стороны офиса генпрокурора еще раз подтвердит факт фальсификации данного уголовного дела".

Дело Януковича-младшего

26 июля Александр Янукович направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой лично разобраться в его уголовном деле, открытом в 2014 году. По версии следствия, сын экс-президента якобы вступил в сговор с руководством компании "Артемовск Вайнери" и организовал схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 40 млн гривен (около $1,5 млн). Янукович-младший обратил внимание Венедиктовой на то, что налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, а сам обвиняемый не знаком с руководством компании. Кроме того, подчеркивалось в письме, прокуроры на Украине препятствуют проведению судебной экспертизы и допросу подозреваемого, несмотря на его готовность ответить на любые вопросы.

Однако, как утверждает Кирасир, Венедиктова ответ не предоставила. По мнению пресс-секретаря, причина этого в том, что "объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров". Он также утверждает, что дело было сфабриковано с целью создания повода для наложения санкций в отношении Александра Януковича. Защита сына экс-президента Украины намерена в судебном порядке признать бездействие генпрокурора противоправным и доказать умысел прокуроров в непринятии процессуального решения и сознательном затягивании расследования.

В начале июля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с принадлежащих Януковичу-младшему денежных средств и ценных бумаг в банках страны.