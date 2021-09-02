Ивано-Франковский музей на Украине раздаст школьникам "Повстанческую азбуку"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры будет дарить школьникам "Повстанческую азбуку". Об этом сообщил директор музея Ярослав Коретчук.

"Книгу сможет получить каждое учебное заведение Ивано-Франковской области, учащиеся которой посетят музей", - сказал он агентству Укринформ.

По словам Коретчука, "Повстанческая азбука", которая был издана четыре раза, очень популярна. Книгу создали для детей в Тернополе. Ее автор Олег Витвицкий. Он придумал на каждую букву алфавита короткий текст по истории Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). В стихотворной форме автор рассказывает о приключениях юного воина УПА по имени Алярмик. У выдуманного персонажа есть и своя страница в Facebook. Иллюстрации для "Повстанческой азбуки" создал художник Любомир Бейгер.

УПА в годы Великой Отечественной войны

Украинская повстанческая армия - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Великой Отечественной войны ОУН сотрудничала с немцами и вела борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию, которая действовала против партизан и подразделений Красной армии.

В 1943-1945 гг. УПА принимала активное участие в массовом уничтожении польского гражданского населения, проживавшего в Волыни. Жертвами тех событий стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

После восстановления советской власти на территории Украины УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называют улицы.