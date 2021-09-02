Президент Польши утвердил решение о введении ЧП в регионах на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

"Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения", - сказал он.

Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в "Официальном вестнике" и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента). Как ожидается, заседание по этому вопросу состоится в понедельник.

Причины ЧП

Главной причиной введения ЧП власти Польши назвали кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово нелегально пересечь мигранты с Ближнего Востока. Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на белорусские власти, которые, по заявлениям польской стороны, перевозят мигрантов в свою страну, а затем отправляют их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Как указал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, польские службы зафиксировали прибытие 40 рейсов из Багдада в Минск. "Основная группа беженцев на границе с Белоруссией - это граждане Ирака. По оценкам служб, за последние недели в Белоруссию было перевезено около 10 тыс. иракцев. Значительная часть прибывает из Турции, а в последнее время из Ливана", - сказал он.

По словам Каминьского, помимо сложной миграционной ситуации на границе, вторая причина введения чрезвычайного положения - проведение совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021". Маневры будут проходить 10-16 сентября на площадках Белоруссии и России. "Мы должны принимать во внимание разного рода провокации. Нужно заботиться о безопасности жителей приграничных регионов", - заявил министр.

Ситуация на границе

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 3 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120. Минобороны Польши объявило о начале строительства на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы. Планируется отделить забором 180-190 км. Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.