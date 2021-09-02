Украинские военные провели учения на юге страны с использованием ЗРК "Бук" и С-300

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировки на юге страны. Об этом в четверг сообщило командование объединенных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"На одном из полигонов боевой подготовки на юге страны личный состав зенитно-ракетных подразделений совершенствовал свои навыки по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

При этом приводятся слова командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, который уточнил, что "во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме, максимально приближенном к боевому".

Кроме того, было отработано наведение на цели воздушного противника, задачи по поддержке наземных сил, отражение воздушного нападения условного противника и прикрытие важных государственных объектов. "Учения имели целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому в процессе их планирования учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий", - приводит командование слова Наева.

В командовании заявили, что военнослужащие в ходе тренировок с поставленными задачами справились.