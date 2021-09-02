СМИ: суд в Индии предложил объявить корову национальным символом

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Высокий суд индийского города Аллахабада предложил считать коров национальным символом и считать их защиту основным правом проживающих в Индии индуистов.

Как сообщает в четверг газета The Hindu, судебная инстанция выступила с такими инициативами на слушаниях по делу одного из жителей, обвиняемого в краже и убийстве коровы.

"Коровы имеют большое религиозное и культурное значение, что делает необходимым их защиту, - заявил в ходе процесса судья Шекхар Кумар Ядав. - По мнению ученых, корова единственное животное, которое вдыхает и выдыхает кислород. Коровы должны быть объявлены национальным символом, а их защита включена в кодекс поведения индуистов".

Обоснование исключительного значения коров у судьи заняло 12 страниц текста его выступления, в котором он подтверждал их уникальность многочисленными ссылками на индийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна", а также на другие древние источники.

По мнению Ядава, парламент Индии должен принять закон, ужесточающий наказания виновных в забое коров, которые являются символами индуистской культуры и религии.

Ранее в этом году индийский Департамент науки и технологий (DST) совместно с ведущими министерствами и ведомствами инициировал выполнение обширной программы научных исследований, подтверждающих уникальные лечебные свойства топленого масла, творога и других продуктов на основе молока индийских коров.

По данным издания Journal of Animal Research, в Индии насчитывается 190,9 млн голов крупного рогатого скота и 43 официально зарегистрированных местных пород коров.

Корова в индуизме - священное животное. Согласно традиционным представлениям, у всех индусов три матери: та, что родила, - это Мать; та, что кормит, - это Мать Земля, и та, что дает молоко, которое несет здоровье и силу, - это Мать Корова. В Индии также верят, что после смерти коровы попадают в особый рай "голока", а пять субстанций, которые получают от коровы ("панчагавья") - молоко, топленое масло, простокваша, навоз и моча - считаются сакральными и используются в ритуальных целях.