Комитет Палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $778 млрд

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США одобрил в ночь на четверг почти единогласно проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении председателя комитета Адама Смита (демократ, от штата Вашингтон).

Во время голосования, которое прошло в 02:30 по местному времени (09:30 мск) после 14-часового обсуждения предложений, инициативу поддержали 57 членов комитета, всего двое высказались против.

"В этом году проект оборонного бюджета сосредоточен на преобразованиях Пентагона, направленных на более эффективное сдерживание наших противников, используя при этом преимущества новых, инновационных технологий и внедряя более экономичный подход к разработке и приобретению важнейших платформ", - отметил конгрессмен в связи с принятием инициативы.

Изначально Смит представил проект оборонного бюджета на $744 млрд. При этом администрация его однопартийца президента США Джо Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В среду большинство комитета поддержало представленные поправки о повышении предложенной ранее председателем суммы до $778 млрд. Объем оборонного бюджета на нынешний финансовый год составляет около $740 млрд.

Россия и Украина

Согласно тексту документа, американские законодатели намерены продлить действующее несколько лет ограничение на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России. Проект в его нынешнем виде предлагает продление на 12 месяцев содержавшегося еще в оборонном бюджете от 2017 финансового года "ограничения на использование средств <...> для двустороннего военного сотрудничества между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в координации с госсекретарем не представит отчет соответствующим комитетам Конгресса по поводу определенных действий России".

Речь идет фактически об ограничении любого взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере до тех пор, пока главы Пентагона и Госдепартамента не заверят Конгресс в том, что "Российская Федерация прекратила оккупацию части территории Украины", а также перестала предпринимать действия, которые якобы "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО". Кроме того, американские законодатели настаивают на всестороннем выполнении минских договоренностей и соблюдении режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Одновременно с этим предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для "выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом". Вместе с тем проект бюджета предусматривает, что министр обороны США вместе с госсекретарем могут получить разрешение на несоблюдение этих требований при определенных условиях, когда глава Пентагона придет к выводу, что это "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", и подаст уведомление соответствующим комитетам Палаты представителей и Сената Конгресса.

Кроме того, министр обороны США совместно с госсекретарем и директором национальной разведки, а также главами других ведомств должен будет подготовить и передать законодателям не позднее 1 апреля 2022 года доклад о "российских операциях по оказанию влияния и кампаниях, которые нацелены на военные альянсы и партнерские связи США".

При этом, как отмечается в тексте документа, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить на $25 млн больше, чем в нынешнем году, - $275 млн.

Афганистан

Во время обсуждения проекта бюджета законодатели, в том числе и некоторые демократы, критиковали Байдена за то, как его администрация организовала вывод войск из Афганистана. Конгрессмен Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида) даже предложил включить в текст проекта оборонного бюджета фразу, в которой говорилось бы, что Конгресс "утратил доверие к способности президента Байдена выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего Вооруженными силами США". Демократическое большинство комитета отклонило эту поправку.

Однако ряд других предложений по Афганистану был поддержан законодателями от обеих партий. В их перечень вошли требования о предоставлении Конгрессу отчетов о военной технике, оставленной в Афганистане, ситуации в сфере безопасности в этой республике, угрозах, исходящих от террористический сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), о планах контртеррористических операций, о продолжающихся усилиях по эвакуации оставшихся в стране американцев и помогавшим ВС США афганцам.

Конгрессмены проголосовали и за требование по обязательной регистрации женщин для участия в военном призыве. Ранее комитет по делам вооруженных сил Сената Конгресса также поддержал аналогичное предложение.

Теперь одобренный конгрессменами проект бюджета должна обсудить Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС в конце июля одобрил свою версию проекта оборонного бюджета в объеме $778 млрд, которая отличается от той, что поддержали в четверг в нижней палате законодательного органа. После того как обе палаты одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Сенат и Палата представителей вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится Байдену на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени - начала зимы.