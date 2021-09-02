В четырех провинциях Афганистана закрылись 27 СМИ из-за прихода талибов к власти

ТАСС, 2 сентября. Не менее 27 средств массовой информации прекратили работу в афганских провинциях Кандагар, Балх, Пактика и Фарах после прихода талибов к власти в стране. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhwok.

По его данным, девять телеканалов, 11 радиостанций и 17 печатных изданий закрылись из-за политических изменений в Афганистане и возникших финансовых проблем.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане. Ожидается, что решения по составу нового правительства страны могут быть объявлены 3 сентября.