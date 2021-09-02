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Боррель опроверг данные о планах ЕС создать вооруженные силы численностью 50 тыс. человек

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опроверг сообщения СМИ о намерении Евросоюза создать силы быстрого реагирования численностью 50 тыс. человек.

"Я никогда не говорил о создании сил в 50 тыс. человек, речь об этом не идет. Для современных военных условий нам нужны гораздо более компактные силы, численностью в 5 тыс. человек", - заявил Боррель в четверг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете Евросоюза.

Министры обороны стран ЕС не обсуждали помощь противостоящим талибам силам в Афганистане
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