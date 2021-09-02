Депутат Рады назвал встречу Зеленского с Байденом пустой и унизительной

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Содержание прошедшей накануне встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского оказалось пустым, самая важная тема для Киева - урегулирование конфликта в Донбассе - почти не обсуждалась. Такое мнение в четверг выразил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Николай Скорик.

"Встреча пустая для Украины с точки зрения содержания и унизительная по формату приема. Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене. Главный вопрос - это восстановление мира в Донбассе - вообще не обсуждался практически. Отдельная тема - это документы с NASA и [американской фирмой] Westinghouse. Они пустые и вредные", - заявил Скорик в комментарии украинскому изданию "Вести".

Раскритиковал он и перспективы экономического сотрудничества США и Украины, отметив низкую значимость Киева для американцев, учитывая, что по итогам встречи не было традиционного пресс-релиза, а лишь совместное заявление. "Это означает нашу значимость для США. Она на очень низком уровне. В нынешней ситуации все разговоры об экономике бессмысленны. Штатам не до нас. У нас нет ничего такого, что им могло бы быть интересно на взаимовыгодной основе. А то, что, может, еще и осталось, они и так возьмут", - полагает оппозиционер.

Скорик также считает, что США на переговорах дали Украине понять неактуальность антироссийской риторики, а также показали нацеленность на защиту своих национальных интересов прежде всего.

В среду президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Перед этим у него были встречи и переговоры в Пентагоне, Госдепартаменте и Всемирном банке, а также в Министерстве энергетики США. Глава Украины также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. В четверг украинский президент прибыл в Калифорнию. Там планируется его встреча с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.

Зеленский также выступит в видеоформате в Стэнфордском университете и встретится с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Планируется его общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины и знакомство с работой Национальной гвардии Калифорнии.