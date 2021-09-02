Депутат ОПЗЖ прокомментировал решение суда Киева о продлении домашнего ареста Медведчуку

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку принято без каких-либо законных оснований. Об этом заявил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, комментируя принятое в четверг решение.

"Только что по приказу офиса президента судья Печерского суда [Светлана] Волкова при отсутствии каких-либо законных оснований продлила круглосуточный домашний арест Медведчуку. Стало совершенно очевидно, что этот судебный процесс вовсе не юридический, а политический", - написал он в своем Telegram-канале.

Кузьмин выразил мнение, что "Медведчука судят как символ сопротивления действующему режиму". "Судят для устрашения инакомыслящих, всех, кто против превращения Украины в анти-Россию, всех, кто против бессмысленной кровавой войны на Донбассе, кто против использования территории Украины в качестве поля боя и в интересах западных мошенников, для устрашения всех, кто не согласен с человеконенавистнической политикой действующей украинской власти, - продолжил он. - Его судят за связи с Россией".

Депутат также полагает, что "осуждение Медведчука украинским судом будет означать окончательное превращение страны в какую-нибудь "Малопольшу". Он призвал украинцев объединиться, чтобы остановить уничтожение украинской государственности.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона.