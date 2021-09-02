Медведчук заявил, что суд в Киеве продлил ему меру пресечения по указке властей

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что решение Печерского суда Киева о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста было вынесено по прямой указке властей Украины. Об этом он заявил журналистам по итогам судебного заседания.

"В стране у нас сегодня внутреннее влияние оказывается на суды через административный ресурс по указке президента [Владимира] Зеленского, правоохранительной системы, которые таким образом борются с оппозицией", - сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".

Политик заявил, что доказательства, на основании которых суд вынес решение, не отвечали уголовно-процессуальному законодательству. "Это или информация с интернет-сайтов, или то, что сегодня органы обвинения сфальсифицировали, сфабриковали в результате незаконного привлечения меня и моего коллеги, народного депутата Тараса Козака, к уголовной ответственности", - добавил Медведчук. Политик назвал судебное решение ожидаемым и заявил, что оно будет обжаловано.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку еще на два месяца. Аналогичная мера, примененная в отношении политика, истекала 7 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона.

