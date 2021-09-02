Премьер Италии сообщил, что чрезвычайный саммит G20 по Афганистану пройдет после ГА ООН

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, пройдет после 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. С таким заявлением в четверг во время пресс-конференции выступил премьер-министр Италии Марио Драги.

"В любом случае встреча пройдет после ГА ООН", - сказал он.

Драги отметил, что на следующей неделе запланирован телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председательствующая в Группе двадцати Италия занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану. Ранее газета la Repubblica сообщала, что встреча может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября. По ее данным, саммит будет организован в формате видеоконференции. При этом отмечалось, что организаторы не планировали проводить чрезвычайный саммит после 17 сентября, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Предложения Рима

На прошлой неделе вопрос о проведении внеочередного саммита G20 по Афганистану обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Как заявил российский министр, Россия готова изучить предложение Италии о роли данного формата в афганском урегулировании. При этом глава российской дипломатии указал, что Россия ожидает разъяснения от итальянской стороны, какая роль отводится "двадцатке", "какая добавленная стоимость им представляется в результате задействования этого механизма". Итальянская сторона неоднократно указывала, что РФ принадлежит ключевая роль в урегулировании в Афганистане.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Драги, они высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках G20, ради содействия миру в Афганистане.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.