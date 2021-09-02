Глава МИД Белоруссии: Минск в связи с санкциями не намерен направлять своего посла в США

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия подобрала кандидатуру посла в США, но не будет направлять его в Вашингтон в связи с американскими санкциями. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Отношения с США, как и с любым другим государством для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси", - отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.