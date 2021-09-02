Глава МИД: ЕС отказывается от предложения Минска обсудить миграционную проблему

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия уже несколько месяцев предлагает Евросоюзу провести консультации по миграционной проблеме, но получает отказ. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"С апреля этого года мы предлагаем Евросоюзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но Евросоюз категорически отказывается. Мы вынуждены в условиях санкций, санкционного давления и попыток оказать внешнее воздействие на Республику Беларусь <...> бросать все ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление нашей пограничной безопасности", - сказал Макей.