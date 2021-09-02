МИД Белоруссии: европейский бизнес продолжает работать с Минском, несмотря на санкции

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Западные санкции в отношении Минска не повлияли на состояние торгово-экономических отношений с Евросоюзом (ЕС), европейский бизнес по-прежнему заинтересован работать с Белоруссией. Об этом заявил журналистам в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Мы понимаем, что бизнес будет обращать внимание на какие-то политические установки своего руководства. Но должен сказать откровенно, что существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Беларусью по торгово-экономическому направлению. Мы видим это, более того, мы поддерживаем соответствующие контакты", - отметил глава МИД Белоруссии.