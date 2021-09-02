МИД Чехии: отношения с Москвой после инцидента во Врбетице находятся на точке замерзания

ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице "находятся на точке замерзания". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES. Его текст также выложен на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся на точке замерзания, - отметил министр. - Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции".

Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит, как минимум, с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. "Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]", - считает Кулганек.

Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. "Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами - в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали, скорее, [более] радикальный подход [к отношениям с РФ], - отметил Кулганек. - Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство, просто, практическая необходимость".

Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к РФ в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие число сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков.

Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он.

"Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента] должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…", - утверждает Кулганек.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.