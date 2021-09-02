Байден раскритиковал решение Верховного суда США по принятому в Техасе закону об абортах

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг назвал "беспрецедентным посягательством на конституционные права женщин" решение Верховного суда США, который отказался приостановить действие принятого в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране.

"Решение Верховного суда представляет собой беспрецедентное посягательство на конституционные права женщин", - говорится в распространенном заявлении американского лидера. По мнению Байдена, действия высшей судебной инстанции приведут к "развязыванию неконституционного хаоса".

Американский лидер также поручил Совету по гендерной политике при Белом доме и аппарату юрисконсульта Белого дома изучить, какие шаги может предпринять федеральное правительство, чтобы обеспечить жительницам Техаса "доступ к безопасным и законным абортам".

Указанный закон вступил в силу в штате Техас в среду. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее $10 тыс. в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Правозащитники настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты.

Упомянутое решение было вынесено судом ранее в четверг. За приостановку действия закона высказались четыре судьи Верховного суда, против - пять. Последние отметили, что истцы не смогли обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. Вместе с тем Верховный суд США на данный момент не делает выводов относительно конституционности закона. Вынесенное решение также не препятствует дальнейшим попыткам оспорить какие-то из положений закона в судах штата.