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Смена власти в Афганистане
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ООН глубоко обеспокоена столкновениями в Панджшере

В организации считают, что бои ведут к ухудшению и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Продолжающиеся в Панджшере бои ведут к ухудшению и без того тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Продолжение боев вызывает у нас глубокую обеспокоенность, поскольку они ухудшают гуманитарную ситуацию, которая и так очень тяжела. Ухудшается ситуация с доступом к нуждающимся в помощи. Как и в случае с любым конфликтом, мы призываем стороны не трогать мирных жителей, а также гражданскую инфраструктуру", - сказал он.

Гуманитарное авиасообщение

ООН возобновила авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи после перехода страны под контроль талибов, заявил Дюжаррик. "ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение, оператором которого является ВПП, чтобы позволить 160 гуманитарным организациям продолжать свою деятельность по спасению жизней в афганских провинциях", - сказал он.

По его сведениям, в настоящее время пассажирское авиасообщение связывает пакистанскую столицу Исламабад с афганскими городами Мазари-Шариф и Кандагар. Помимо этого налажены грузовые авиаперевозки в наиболее нуждающиеся районы страны.

Представитель генсека отметил, что на функционирование пассажирского авиасообщения необходимо $18 млн, на поддержание коридора для доставки грузов по воздуху - еще $12 млн.

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