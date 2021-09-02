Источник: талибы пытаются прорваться в Панджшер с южного направления

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящий момент пытаются прорваться на территорию не подчинившейся им провинции Панджшер с южного направления. Об этом ТАСС сообщил в четверг по телефону близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

"После того как талибам ничего не удалось предпринять на западных рубежах Панджшера, они пытаются зайти в регион с южной стороны, через район Гульбахар", - указал собеседник агентства. По его словам, противник начал применять тяжелое вооружение и военную технику.

Как сообщал ранее катарский телеканал Al Jazeera, из-за провала начавшихся на прошлой неделе мирных переговоров талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере.

Между тем представитель ополченцев Фахим Дашти заявил ТАСС в четверг, что сопротивление привержено мирному урегулированию, но было готово к тому, что радикалы развяжут войну. По его словам, в результате боестолкновений в течение последних двух дней талибы уже потеряли около 350 человек, еще 35 их боевиков были взяты в плен.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.