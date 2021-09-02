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Германия готова помогать Афганистану при выполнении некоторых условий со стороны талибов

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Германия готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Для нас важны некоторые условия: мы хотим, чтобы было создано инклюзивное правительство, чтобы обеспечивались основные права человека, чтобы Афганистан не стал снова прибежищем террористов. Тогда мы будем готовы не только к предоставлению гуманитарной помощи, но мы будем также готовы - если эти условия будут выполнены - начать оказание поддержки в развитии Афганистана", - сказал германский министр.

Маас также подчеркнул, что ФРГ готова снова открыть дипмиссию в Кабуле, если это позволит сделать ситуация с безопасностью и будут выполнены вышеназванные условия.

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